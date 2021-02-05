05 февраля 2021 года

Дальний Восток в 2020 году прибавил в рыбных поставках

В 2020 г. экспорт продукции из водных биоресурсов через таможни Дальнего Востока увеличился на 6% в натуральном выражении и сократился на 1,8% в денежном, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

Таможенные органы ДВТУ в прошлом году задекларировали на экспорт 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 3,47 млрд долларов.

Доля мороженой рыбы в общем объеме – 89,3%, поставки выросли на 7,2%, заявили в управлении. Ракообразные заняли в экспорте 4,1%, в том числе крабы – 3,5%. В сравнении с показателем 2019 г. произошло снижение объема ракообразных на 7,9%. На долю товаров категории «филе рыбное и прочее мясо рыбы» пришлось 3,7% (+8,7%).

Контроль за экспортом рыбы и лесоматериалов остается вопросом номер один, подчеркнул начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин на пресс-конференции 5 февраля. «Мы будем уделять очень большое внимание этим продуктам. Это богатство, достояние Дальнего Востока и, собственно, всей России», – сказал руководитель ДВТУ.

Что ждет работу с Китаем

Журналистов интересовали перспективы переговоров с Китаем по увеличению грузооборота. На этот вопрос можно ответить только с участием китайской стороны, прокомментировал курирующий Дальний Восток замруководителя ФТС России Владимир Ивин.

«Со своей стороны мы используем любые контакты с китайской таможенной службой, для того чтобы лишний раз довести свою озабоченность в этой части», – отметил представитель Федеральной таможенной службы.

Российское ведомство готово увеличить объемы перемещения через пункты пропуска, подчеркнул Владимир Ивин. «Притом не только сразу готовы организовать эти объемы на том уровне, который был в прошлом году, но и перейти на удлиненный режим работы, таким образом, чтобы эти объемы несколько выросло», – обратил внимание заместитель руководителя ФТС. В то же время, подчеркнул он, приходится учитывать ограничения, которые есть с китайской стороны.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews