05 февраля 2021 года

Портовиков Пусана проверят на коронавирус

Около 10 тыс. работников порта Пусан в Южной Корее протестируют на COVID-19. Причиной стала вспышка заболевания, наблюдающаяся среди портовиков с конца января.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы 25 января у работников порта Камчхон – составной части порта Пусан. Для проведения эпидемиологического обследования работа порта была приостановлена на два дня и проведено тестирование сотрудников. В результате число выявленных случаев выросло с 3 до 17, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейские СМИ.

С этого времени заболеваемость продолжила расти, и к настоящему времени среди работников Камчхона выявлено уже 49 инфицированных. Кроме того, коронавирус обнаружен у работников порта Пусан за пределами Камчхона. Стало известно о заражении британским штаммом коронавируса, что говорит о высокой вероятностииностранной природы нынешней вспышки, отмечено в публикациях.

По данным портала Chosun Ilbo, власти города решили проверить всех пусанских портовиков. С этой целью в шести местах города на 1-4 дня будут развернуты мобильные контрольные пункты.

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