08 февраля 2021 года

Документацию в морских пунктах пропуска собираются перевести «на цифру»

ЕАЭС намерен ввести электронный документооборот в морских портах – соответствующая концепция принята Евразийским межправительственным советом. Предполагается, что уход от «бумаги» упростит и ускорит перевозки грузов.

«Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС» направлена на улучшение качества транспортных услуг и услуг в морских портах. Документ определяет цели, задачи, этапы и основные направления развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран евразийской «пятерки», – рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Предусмотрено развитие в два этапа: 2021 – 2022 гг. и 2023 – 2025 гг. На первом этапе предполагается создать условия для полного перехода на электронный документооборот и применять цифровые технологии в морских пунктах пропуска. А также обеспечить соблюдение принципа однократного представления и многократного использования данных.

На втором этапе планируется полностью перейти на электронный документооборот, обеспечить унификацию процесса и организовать обмен данными.

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