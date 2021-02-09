09 февраля 2021 года

На северо-западе Берингова моря стало меньше трески

На отчетной сессии Тихоокеанского филиала ВНИРО специалисты рассказали о состоянии запасов зарывающихся моллюсков и трески. Отмечено, что общий допустимый улов этой рыбы в северо-западной части Берингова моря может снизиться в будущем.

Треска мигрирует

Доклад о треске Берингова и Чукотского морей сделал ведущий научный сотрудник ТИНРО Андрей Савин. По словам ученого, формирование высоких запасов трески в северо-западной части Берингова моря стало возможным благодаря появлению ряда урожайных поколений с 2010 по 2018 гг. А также росту запасов этой рыбы в восточной части моря и гидрологической обстановке в период зимнего нагула.

Однако съемки 2019 и 2020 гг. показали ощутимое снижение запасов – до среднемноголетнего значения. По мнению специалиста, немалую роль играл гидрологический фактор – миграции восточной трески (на восток или на запад) зависят от особенностей развития Лаврентийского холодного пятна.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в ближайшие годы промысел будет базироваться на урожайных поколениях 2017-2018 гг., однако отсутствие урожайных поколений в последующем может привести к снижению ОДУ.

В институте отметили, что на 2021 г. общий допустимый улов трески установлен в размере 105 тыс. тонн в Западно-Беринговоморской зоне, 20 тыс. тонн в Карагинской подзоне, 15,4 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне и 15 тыс. тонн в Чукотской зоне.

Анадару накрывает участками

О запасах анадары в прибрежных водах Приморья рассказала ведущий научный сотрудник Лариса Афейчук. Она отметила, что, несмотря на продолжительную добычу и межгодовые колебания численности, этот зарывающийся моллюск держится в границах «зеленой зоны», то есть стабильного состояния ресурса.

Однако в целях сохранения вида ученые рекомендуют перенести промысловую нагрузку с более уязвимых запасов Уссурийского залива на поселения анадары в Амурском заливе.

Вместе с тем в институте обратили внимание: в последние годы в Амурском заливе площадь рыбоводных и рыболовных участков и так называемых «буферных зон» между ними начала распространяться на места естественных поселений анадары.

«Это не только мешает проведению научных исследований, но и вынуждает исключать имеющиеся там ресурсы из запаса и соответственно повлияет на объем допустимого улова. В ближайшее время этот вопрос может обостриться», – заявили в ТИНРО.

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