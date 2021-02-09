09 февраля 2021 года

Нападение на рыбинспектора не прошло без последствий

В Ростовской области вынесен приговор гражданину, напавшему на инспектора рыбоохраны. Приняв во внимание раскаяние, суд назначил злоумышленнику уголовное наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

Инцидент произошел 24 сентября прошлого года в 7 км от хутора Новобеляевский Заветинского района на реке Джурак-Сал. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, инспектор обнаружил и извлек из воды запрещенные орудия лова – 5 многоходовых ловушек и 117 двухходовых раколовок. Во время оформления документов на сотрудника рыбоохраны напал неизвестный гражданин, нанес травмы, а затем скрылся.

Было возбуждено уголовное дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ). Личность нападавшего удалось установить. С учетом раскаяния и полного признания вины суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей.

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