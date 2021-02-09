09 февраля 2021 года

Больше российской рыбы «уплыло» за рубеж

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту и импорту важнейших товаров России за прошедший год. Страна увеличила объемы рыбных поставок за границу.

Экспорт

Согласно данным таможенной статистики, с января по декабрь 2020 г. за рубеж отправилось 1,716 млн тонн свежей и мороженой рыбы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302 – 0304) общей стоимостью около 2,8 млрд долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с показателем предыдущего года физический объем экспорта этих товаров возрос на 8,5%. А по стоимости наблюдается отставание – на 3,5%

ФТС обратила внимание, что в общие итоги рыбного экспорта включена продукция, не подлежащая доставке для таможенного оформления на территории России.

Импорт

За прошлый год в страну ввезли 394,4 тыс. тонн рыбы свежей и мороженой – на 1,121 млрд долларов. Физические объемы импорта снизились на 11,4% к уровню 2020 г., стоимостные – на 10,1%.

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