09 февраля 2021 года

О чистоте воды в порту «расскажет» морская живность

В Краснодарском крае планируют использовать моллюсков и водорослей для экологического мониторинга акватории Черного моря. Специальный полигон хотят разместить в порту Новороссийска.

Соглашение о реализации проекта подписали АО «Черномортранснефть» и администрация муниципалитета. Планируется, что полигон позволит следить за состоянием водной среды благодаря способности морских организмов реагировать на загрязнение.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе администрации Краснодарского края, к одному из нефтеналивных причалов прикрепят стальные стенды с 30 садками для двустворчатых моллюсков, 18 коллекторами и 12 специальными пластинами для самозаселения черноморских мидий, устриц, зеленой и бурой водорослей.

В пресс-службе отметили, что уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Проект предполагается реализовать в середине 2021 г.

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