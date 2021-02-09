09 февраля 2021 года

Индия вкладывается в водоросли

Республика Индия намерена к 2025 г. нарастить производство морских водорослей минимум до 1 млн тонн в год и создать в этой отрасли до 1 млн новых рабочих мест. На реализацию плана предполагается потратить около 86,8 млн долларов.

Средства выделили в рамках инициативы «Прадхан Мантри Матся Сампада Йоджана» (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana), принятой правительством в мае 2020 г. Эта инициатива должна привести к «голубой революции» в экономике Индии через устойчивое и ответственное развитие рыбохозяйственного сектора, пишет портал Food Tank.

По его данным, деньги будут потрачены на создание банков семян, питомников, подразделений по культивации, переработке и маркетингу. А также на обучение навыкам по выращиванию водорослей.

Эти инвестиции увеличат количество «экологических» постоянных рабочих мест, повысят заработную плату и доступность белковых и других питательных продуктов для индийцев, считает доктор Юграджа Ядавы - директор Программы Бенгальского залива, занимающейся поддержкой аквакультуры на этой акватории.

Специалист отметил, что основное внимание планируется сосредоточить на финансировании кооперативов, занятых в отрасли женщин и домохозяйств, возглавляемых женщинами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в условиях пандемии коронавируса многие индийские неквалифицированные трудящиеся вернулись в сельскую местность из городов, поэтому создание в деревнях новых рабочих мест видят особенно актуальным. Еще одним преимуществом развития производства морских водорослей называют экологичность их выращивания.

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