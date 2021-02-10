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Залив Помрь, вентерный промысел наваги, январь 2021 г. Фото пресс-службы СахНИРО

Ученые собрали материалы по сахалинской наваге

Сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО провели научный мониторинг зимней наважьей путины. Собранный материал послужит для обоснования промысловых прогнозов и выработки рекомендаций рыбакам.

Наибольшие уловы отмечались в первой декаде января, сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО. Длина рыб варьировалась от 13,7 до 41,2 см, составив в среднем 23,7 см. Масса тела – от 15,5 до 765,5 г (в среднем 148,9 г). Около 90% уловов представляли половозрелые особи с гонадами на четвертой стадии зрелости, доля неполовозрелой молоди была менее 2%.

По сравнению с предыдущим годом подходы наваги были существенно слабее, отметили в филиале. Однако, обратили внимание ученые, значительное преобладание неотнерестившихся рыб говорит о смещении нереста на более поздний срок. Это позволяет надеяться на улучшение промысловой обстановки в будущем.

Татарский пролив

Рыбаки села Трамбаус, расположенного на берегу Татарского пролива, начали вентерный промысел со второй декады января. В целом лов рыбы проходил довольно успешно, но бригадиры предприятий, традиционно работающих в этом районе, отмечали большое количество новых бригад, зачастую мешавших более опытным коллегам.

Научная группа проводила наблюдения за биологическим состоянием наваги с 17 января. Рыба в уловах была сравнительно крупная: длина тела колебалась от 18 до 40 см, составив в среднем 29,8 см. Благодаря этому объемы вылова были неплохими, однако из-за отсутствия пополнения ученые опасаются снижения промзапаса в этом районе в будущем.

Залив Терпения

Залив Терпения – основной район промысла наваги в Восточно-Сахалинской подзоне. Здесь эту рыбу добывали близнецовыми тралами с небольших судов типа МРС-150 и МРС-225.

Длина особей в уловах варьировалась от 18,5 до 41,5 см, составив в среднем 28,8 см. Масса – от 43 до 696 г при среднем значении 217 г. В начале января доминировали самцы и самки c гонадами на четвертой стадии зрелости (более 66%), в конце месяца – текучие и отнерестившиеся особи, рассказали в СахНИРО. По данным специалистов, в этом году навага в уловах была несколько крупнее, чем в прошлом (в среднем в 2020 г. – 28 см и 181 г), и нерестилась раньше.

В целом промысел наваги во всех районах Сахалина проходил достаточно успешно, резюмировали в филиале.

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Fishnews

  • Залив Помрь, вентерный промысел наваги, январь 2021 г. Фото пресс-службы СахНИРО
  • Село Трамбаус, навага-ворошенка, отбор пробы на анализ. Фото пресс-службы СахНИРО
  • Село Трамбаус, навага-альбинос (сверху). Фото пресс-службы СахНИРО
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