10 февраля 2021 года

«Заморозку» оставили под подозрением

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отчитались об итогах поездки в Ухань — китайский город, откуда началась пандемия коронавируса. Специалисты намерены далее расследовать версию о переносе COVID-19 на замороженных продуктах.

В Ухане провели почти месяц в поисках первоисточника коронавируса 17 международных экспертов из 10 зарубежных стран и 17 их коллег из КНР, пишет китайское издание Global Times. Сейчас специалисты с уверенностью могут сказать, что конспирологическая теория, согласно которой источник COVID-19 стоит искать в стенах лаборатории, с большой долей вероятности неверна.

Ученые еще раз убедились в том, что природным источником коронавируса, скорее всего, являются летучие мыши. Однако перенос COVID-19 от этих зверей непосредственно к человеку маловероятен. Предположительно, существует организм-посредник, считает глава миссии ВОЗ в Ухане доктор Питер Бен Эмбарек.

Эксперты не обнаружили доказательств того, что вирус циркулировал в городе до первых официально зафиксированных в декабре 2019 года случаев. По словам эксперта Китайской комиссии по здравоохранению Лян Ваньняня, COVID-19 мог прийти в Ухань из других регионов.

Группа международных экспертов также выступила за дальнейшее рассмотрение версии о возможности переноса вируса через цепь поставок замороженных продуктов питания, сообщает корреспондент Fishnews.

Член миссии ВОЗ Питер Дасзак рассказал, что теперь фокус расследования может сместиться в сторону Юго-Восточной Азии. Он также заявил, что группе необходимо сосредоточиться на цепочках поставок.

Как сообщил на пресс-конференции Лян Ваньнянь, COVID-19 прекрасно выживает в течение длительного времени при низких температурах и может быть перенесен на значительные расстояния, а на уханьском рынке морепродуктов Хуанань много магазинов, торгующих мороженой продукцией. Впрочем, по словам эксперта, пока неизвестно, есть ли связь между распространением вируса на рынке и продаваемыми там продуктами. Поэтому необходимо проводить дальнейшее расследование.

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