11 февраля 2021 года

Любительскую рыбалку на Колыме хотят сделать безопаснее

Рыболовы-любители Магаданской области попросили чаще мониторить состояние льда в бухтах и обустроить места стоянки автомобилей у воды. Власти региона проработают варианты.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел совещание по безопасности рыбаков на льду в бухтах Гертнера и Нагаева. Обсуждались результаты двух встреч специальной рабочей группы, в состав которой вошли рыболовы-любители.

«Первое, что попросили рыбаки, это усилить частоту мониторинга состояния льда в магаданских бухтах до трех раз в неделю. Мониторинг включает в себя изучение плотности и целостности льда, а также размещение указательных знаков в местах разломов или небезопасного, хрупкого морского покрова. Кроме того, в сообществе рыбаков-любителей попросили обустроить места стоянки для автомобилей у воды в таких местах, как Черный ключ, Горняк, Старая Веселая, Кедровый ключ и Рыбозаводская», – рассказал руководитель департамента по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Андрей Фоменко.

Глава региона поручил ему наладить мониторинг состояния льда и организовать установку предупреждающих знаков перед опасными зонами, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области.

Также губернатор предложил использовать для мониторинга состояния льда беспилотники и авиацию, особенно в отдаленных районах рыбалки – таких как село Балаганное.

Сергей Носов обратил внимание, что вблизи от массовых мест лова обязательно должны находиться спасатели и транспорт, укомплектованный медицинским оборудованием.

Ведомствам поручено в течение недели разработать регламент по выходу на лед с учетом погодных условий. Министру дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрию Воробьеву губернатор поставил задачу рассчитать стоимость проекта по организации стоянок автотранспорта возле мест рыбалки. Областное министерство природных ресурсов должно будет проработать варианты стоянок в районе Ольской косы – в рамках программы развития туризма.

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