11 февраля 2021 года

Гости с Кавказа погорели на камчатском браконьерстве

На Камчатке осудили трех браконьеров, прибывших из Северо-Кавказского федерального округа. Наказанием за незаконный лов лосося организованной группой стали штрафы по 500 тыс. рублей.

Жители одной из северокавказских республик нелегально добыли в Охотском море 172 экземпляра лососевых, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По данным ведомства, ущерб превысил 323 тыс. рублей, он полностью возмещен в добровольном порядке.

Действия подсудимых квалифицированы по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная в составе организованной группы на миграционных путях к местам нереста лососевых, с применением самоходного транспортного плавающего средства, с причинением особо крупного ущерба). Приговор не вступил в законную силу.

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