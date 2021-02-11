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Промысел кильки развивают на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Килька идет в тралы каспийских рыбаков

В январе флотилия судов на Каспии показала максимальный результат за весь период тралового лова кильки – 6,3 тыс. тонн. По прогнозам ученых, до конца года за счет этого вида промысла рыбаки могут освоить до 20-30 тыс. тонн.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) в январе продолжили мониторинг интенсивности добычи килек разноглубинными тралами в средней части Каспийского моря. Флот с начала года активно приступил к промыслу, показав максимальный вылов за месяц с момента возобновления добычи – 6,3 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в уловах встречалась почти исключительно обыкновенная килька. Доля прилова других водных биоресурсов, таких как бычки или сельди, не превышала 0,03% от общего объема добычи. По мнению ученых, это говорит об обособленных скоплениях обыкновенной кильки в районе работы флота. Среднесуточные уловы кильки держались в диапазоне от 13,3 до 66,7 тонны, в среднем составляя 28,9 тонны.

В добыче кильки участвуют 20 судов разных классов. В январе они отработали 25 суток – в среднем на лову было задействовано до 7 единиц флота. Погодные условия также способствовали высоким уловам. Всего в текущем году, по прогнозу КаспНИРХ, уловы тралом обыкновенной кильки могут достигнуть 20-30 тыс. тонн.

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