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В этом году в Камчатском крае планируют завершить строительство пяти рыбоперерабатывающих заводов. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка продолжит большую «рыбную стройку»

В этом году в Камчатском крае предполагается завершить строительство пяти рыбоперерабатывающих заводов и 16 рыбопромысловых судов, рассказал председатель правительства региона Александр Кузнецов.

Он поучаствовал в программе «Лицом к лицу» информационного агентства «Камчатка». Глава краевого правительства подчеркнул, что в 2021 г. планируется закончить реализацию пяти инвестпроектов по строительству современных высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов. Ожидается, что в результате будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Кроме того, отметил Александр Кузнецов, камчатские предприятия строят 5 крупных траулеров-процессоров, 5 современных среднетоннажных сейнеров-траулеров, 6 малотоннажных рыбопромысловых судов и один краболов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, в последующие годы планируется расширение ассортимента рыбных товаров и увеличение выпуска рыбопродукции высокой степени переработки.

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