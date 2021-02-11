11 февраля 2021 года

Отрасль нарастила оборот

За 2020 г. оборот организаций рыболовства и рыбоводства увеличился на 5,8% и составил 390,6 млрд рублей, сообщило Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата.

Валовая добавленная стоимость (ВДС) по отрасли «Рыболовство и рыбоводство» в текущих ценах за прошлый год составила 328 млрд рублей. Показатель 2019 г. превышен на 12,1 млрд рублей, или на 3,8%.

Налоговые поступления от предприятий отрасли, по данным на 1 ноября, оцениваются в 31,3 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

За январь – ноябрь 2020 г. среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника составила 91 552 рубля. Это на 1,5% выше показателя за тот же период 2019 г.

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» (без субъектов малого предпринимательства) в фактически действовавших ценах за январь-сентябрь оцениваются в 35,1 млрд рублей. Это почти вдвое выше уровня прошлого года.

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