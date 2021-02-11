11 февраля 2021 года

Морепродукты Новой Зеландии столкнулись с китайским запретом

Проблемы из-за требований КНР возникли не только у российских рыбопромышленников. Новая Зеландия ждет разъяснений от китайских властей: под запрет попала продукция с двух предприятий, прошедших видеоинспекцию в конце января.

Поднебесная не принимает мидий с предприятия в Сэнфорде, пишет газета The Guardian. Также, по ее данным, остановлены поставки продукции одного из заводов группы Sealord, перерабатывающего пелагическую рыбу и рыбную муку в корма для животных.

Министерство добывающей промышленности Новой Зеландии рассказало, что запрет действует с 10 февраля и связан с «интерпретацией руководства ВОЗ по коронавирусу и управлению безопасностью пищевых продуктов».

В то же время заместитель гендиректора министерства по вопросам политики и торговли Джули Коллинс заявила: ограничения не связаны с передачей коронавируса. По ее словам, вопросы к предприятиям возникли после видеоинспекции производственных помещений. Чиновница также подчеркнула, что в руководстве ВОЗ по коронавирусу отмечается чрезвычайно низкая вероятность распространения COVID-19 через продукты питания или их упаковку, отмечает портал Channel New Asia.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в КНР придерживаются иной точки зрения по этому вопросу. В результате в республике снизился интерес потребителей к зарубежным продуктам питания. Импорт рыбы и морепродуктов в Китай в прошлом году уменьшился на 12,5%, при этом в декабре он просел сразу на 32%, приводит данные газета South China Morning Post.

Издание указывает, что падение, по крайней мере частично, вызвано заявлениями и действиями китайских властей. Они предпринимают все более решительные шаги в борьбе с распространением вируса через заграничные продукты.

Channel New Asia напоминает, что в январе Новая Зеландия и КНР подписали соглашение о свободной торговле. Этот документ предоставляет свободный доступ для новозеландской продукции к китайскому рынку. Кроме того, по данным портала, около 35% рыбы и морепродуктов Новой Зеландии отправляются в Китай.

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