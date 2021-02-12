12 февраля 2021 года

Пункты пропуска Китая продолжают ориентироваться на пандемию

Власти Хуньчуня сообщили об особом режиме работы пунктов пропуска до 15 марта. Меры направлены на борьбу с коронавирусом, указала китайская сторона.

Народное правительство Хуньчуня проинформировало о планах обновить инфраструктуру автомобильного и железнодорожного пограничных переходов в рамках профилактики и контроля распространения COVID-19. Письмо об этом было направлено в правительство Приморского края.

Таким образом предполагается улучшить возможности карантинного и противоэпидемического контроля грузов. С 15 февраля по 15 марта в связи с этим предусматривается особый режим импорта товаров, сообщает корреспондент Fishnews.

Через автомобильный пункт пропуска, как следует из письма, будут приниматься только живая продукция аквакультуры, порожние грузовые транспортные средства, массовые грузы - транзитные корейские и японские товары, лесоматериалы, газ. Замороженная рыбопродукция должна перевозиться на поддонах, установленных в рефрижераторных контейнерах. Такой способ перевозки предусматривается и для других категорий продовольственных товаров: конфет, пива, шоколада, минимальный вес каждого типа товара должен составлять не менее 50 кг.

На железнодорожном пограничном переходе к ввозу разрешены также только отдельные категории товаров. Замороженная рыбопродукция должна перевозиться на поддонах, установленных в рефконтейнерах.

Напомним, что сопредельный автомобильный пункт пропуска с Хуньчунем - это Краскино, по железной дороге - Махалино.

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