12 февраля 2021 года

Охотник за рыбной молодью не сумел сбежать

В Свердловской области задержали мужчину, добывшего более 1 тыс. рыб разных видов с помощью перегородок на озере. Нелегальный рыболов пытался скрыться на снегоходе, но был найден по следам.

Рейд в Тавдинском районе проводили инспекторы рыбоохраны совместно с коллегами из охотнадзора. На озере Тавлеево они обнаружили мужчину, рыбачившего с применением котца (перегораживанием водоема).

При приближении патрульной группы браконьер отцепил сани с уловом от снегохода «Буран» и скрылся в лесу, рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. На место пришествия вызвали наряд полиции.

Правоохранители обследовали заранее оборудованный злоумышленником «ключ» - место вылова. Была обнаружена рыба: плотва, елец, окунь (преимущественно неполовозрелые) - всего 1152 штуки. Ущерб, причиненный незаконным промыслом, составил 288 тыс. рублей.

По следам снегохода полиция догнала браконьера, который признался в содеянном. Рыба и орудия добычи изъяты, материалы дела направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба).

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