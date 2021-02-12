Озера ХМАО - Югры предлагают рыбоводам
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на аукцион выставили 17 рыбоводных участков. Заявки принимаются до 7 апреля.
Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, 16 РВУ предназначены для пастбищной аквакультуры, они расположены на озерах в Советском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах.
Площадь этих участков – от 20 га до 1347 га, стартовые цены – от 16 тыс. до 1,07 млн рублей.
Еще один РВУ, предназначенный для индустриального рыбоводства, расположен на протоке Заречной в границах Ханты-Мансийска. Его площадь – 0,03 га, начальная цена – 24 рубля.
Аукцион предполагается провести 15 апреля в Тюмени. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.
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