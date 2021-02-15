15 февраля 2021 года

На Западной Камчатке может появиться заповедная зона для рыб

WWF России предложил создать рыбохозяйственные заповедные зоны в акватории западнокамчатского шельфа и заливе Шелихова. В Росрыболовстве пообещали, что специалисты тщательно изучат эту инициативу.

Письмо о рыбохозяйственных заповедных зонах (РХЗЗ) на Западной Камчатке представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) направили руководству Росрыболовства. В фонде напомнили, что возможность создания РХЗЗ появилась в законодательстве еще несколько лет назад, но до сих пор ни одна российская акватория не получила такого статуса.

Одним из приоритетных районов для образования РХЗЗ названа акватория западнокамчатского шельфа и залива Шелихова, включая Гижигинскую и Пенжинскую губы. По мнению экологов, это позволит законодательно защитить интересы рыбаков в этом районе от угроз устойчивому рыболовству со стороны других отраслей, таких как разведка и добыча полезных ископаемых или развитие интенсивного судоходства.

Эксперты фонда подчеркнули, что задача по созданию РХЗЗ является сложной и комплексной, и выразили готовность оказать Росрыболовству любую необходимую поддержку в реализации этого проекта.

В Росрыболовстве подтвердили получение письма от WWF России. Предложение «будет тщательно изучено научными специалистами ведомства» на соответствие положениям приказа Минсельхоза, устанавливающего критерии для создания РХЗЗ, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

При этом регулятор согласился с оценкой фондом роли западнокамчатского шельфа для рыбной промышленности и сохранения биоразнообразия Охотского моря. Это важнейший район с точки зрения воспроизводства, питания и миграции основных промысловых объектов – минтая, камбал, трески, палтусов, тихоокеанских лососей, подчеркнули в Росрыболовстве.

В ведомстве уточнили, что хотя режим РХЗЗ предусматривает определенные запреты и ограничения некоторых видов хозяйственной деятельности, его нельзя путать с заповедниками или заказниками. Создание такой зоны у берегов Западной Камчатки «является наиболее эффективным инструментом сохранения водных биоресурсов, позволяющим установить понятные и обоснованные требования и избежать продолжительных согласований при планировании хозяйственного освоения акваторий и территорий», отметили в Росрыболовстве. Однако конкретные границы предполагаемой РХЗЗ будут зависеть от биологического обоснования.

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