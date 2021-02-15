КНР сократила список поставщиков российской рыбы
Опубликован обновленный перечень российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай.
Главное таможенное управление КНР обновило список 4 февраля, сообщили Fishnews в пресс-службе российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
НЦБРП обращает внимание, что из перечня исключены 59 предприятий или судов.
Актуальный документ доступен на сайте центра.
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