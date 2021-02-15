15 февраля 2021 года

Список мест проживания КМНС скорректировали с учетом реформы

Правительство внесло изменения в перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов. В списке учли результаты реформы местного самоуправления.

Поправки в перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов внесены распоряжением правительства от 11 февраля 2021 г. № 307. Корректировка предусмотрена по Камчатскому и Приморскому краям, Сахалинской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь перечень учитывает результаты реформы местного самоуправления, в частности введение муниципальных округов. Так, в Приморье теперь вместо Лазовского и Тернейского районов – Лазовский и Тернейский муниципальные округа, на Камчатке вместо Алеутского района – Алеутский округ.

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