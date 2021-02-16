16 февраля 2021 года

Для веганов создают особенные «морепродукты»

Компания Thai Union – один из крупнейших мировых производителей морепродуктов – собирается запустить производство «креветочной» темпуры полностью из растительного сырья. Ранее этот переработчик анонсировал «крабовые» пирожки и пельмени для веганов.

Директор по инновациям Thai Union Туньяват Касемсуван рассказал, что новые продукты разработаны в ответ на просьбы потребителей.

Как пишет журнал Veg News, компания планировала более широкомасштабный запуск новых веганских продуктов в Европе, но вмешалась пандемия коронавируса. Тем не менее Thai Union намерена продолжить расширять линейку, ориентируясь на спрос на мировом рынке.

Это не единственный производитель, сделавший ставку на имитацию даров моря, сообщает корреспондент Fishnews. Так, голландский бренд Vegan ZeaStar разрабатывает «треску» из растительного сырья, а Nestlé уже начала продажи веганского «тунца» в Швейцарии.

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