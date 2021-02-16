16 февраля 2021 года

«Сахалинский лед» блеснет географией

Охотиться за самым крупным уловом на «Сахалинском льду» будут участники не только из островного региона. Напомним, что теперь требования к въезду в Сахалинскую область смягчены.

Соревнования «Сахалинский лед» на реке Найба в Долинском районе пройдут уже в ближайшее воскресенье, 21 февраля. На состязания зарегистрировалось порядка 150 команд. Прием заявок продолжается. Есть и те, кто хочет заявить об участии непосредственно на месте проведения соревнований.

«К нам едет север и юг Сахалина, Владивосток и даже Мурманск», – рассказала Fishnews представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Любовь Стримжа.

Для того чтобы попасть в Сахалинскую область из других регионов, теперь не нужно предъявлять цифровой пропуск и результаты теста на коронавирус. Требования смягчили в связи со стабилизацией эпидобстановки.

Подать заявки для участия в «Сахалинском льде» можно на сайте http://sakhice.ru/, а также в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по телефону 8 (4242) 722-576. Прием заявок на сайте завершится 20 февраля в 19:00. Заявиться на участие можно будет и в месте проведения самого фестиваля – в зоне регистрации 21 февраля с 7:30 до 9:30.

Нынешние соревнования станут юбилейными: рыболовы будут бороться за победу в десятый раз. По такому случаю организаторы подготовили особую программу. Помимо командных состязаний и рыбацкого биатлона на льду встретится Лига чемпионов – команды с призерами прошлых лет.

Регламент соревнований опубликован на сайте «Сахалинского льда» в разделе «О фестивале».

Организаторы фестиваля – правительство Сахалинской области, региональное агентство по рыболовству, Росрыболовство, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews