16 февраля 2021 года

Браконьеры проиграли пограничникам в гонках на льду

В Астраханской области на приграничной территории в районе села Маково задержали нелегальных рыбаков. Нарушители пытались скрыться на самодельных «чертогонах» – лодках с пропеллерами – но их догнал пограничный катер на воздушной подушке.

Сначала правоохранители поймали одного жителя Маково. У него отсутствовали документы, удостоверяющие личность, зато в «чертогоне» пограничники обнаружили запрещенные орудия лова (живодерки).

Затем были задержаны двое местных жителей. У них нашли браконьерские снасти и более 1500 экземпляров рыбы частиковых видов – судака, сазана, густеры, окуня, рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. По его данным, причиненный ущерб водным биоресурсам составил около 800 тыс. рублей.

За неповиновение законным требованиям пограничников злоумышленники привлечены к административной ответственности. Также их ждет наказание за нарушение правил рыболовства и пограничного режима – проводится проверка. Рыба, «чертогоны» и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение до принятия процессуального решения.

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