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Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

При существующих условиях рыболовства минимальные пределы добычи для всего лососевого хозяйства России в неурожайные годы вряд ли окажутся ниже 140-150 тыс. тонн, говорится в статье Анатолия и Антона Макоедовых. Такие показатели будут достигаться даже в случае сокращения запасов тихоокеанских лососей до наиболее неблагоприятных состояний, считают авторы работы.

Тихоокеанские лососи устойчиво входят в первую пятерку объектов, формирующих ресурсный потенциал отечественного рыболовства. «В последние годы лососевое хозяйство России демонстрирует небывалые показатели благодаря обильным нерестовым подходам горбуши, кеты и нерки. Зафиксированы максимальные за всю историю наблюдений объемы отечественного вылова, достигшие в 2018 г. 676 тыс. тонн», – обратили внимание авторы публикации на Fishnews.

В то же время, констатировали специалисты, несмотря на то, что уловы тихоокеанских лососей в целом остаются на высоком уровне, в некоторых рыбохозяйственных районах промысловая обстановка оказывается нестабильной и даже ухудшается. Резко сократились нерестовые подходы горбуши на Сахалине, хотя относительно недавно остров лидировал по объемам вылова этого вида. Значительно снизились уловы кеты в бассейне Амура. Неожиданности сопровождали лососевую путину в 2020 г. на Камчатке.

В своей статье Анатолий и Антон Макоедовы предложили варианты ответов на вопросы, что происходит с состоянием запасов тихоокеанских лососей российского происхождения и на какие уловы следует ориентироваться в обозримой перспективе; насколько надежны прогнозные оценки состояния запасов и объемов возможного вылова и какие шаги следовало бы предпринять, чтобы повысить оправдываемость прогнозов; как обеспечить устойчивое ведение лососевого хозяйства в случае снижения промысловых запасов тихоокеанских лососей до минимальных исторических уровней.

Так, авторы публикации на основе анализа показывают, что средние исторические объемы вылова тихоокеанских лососей российского происхождения, рассчитанные применительно к ныне существующим государственным границам, оказываются примерно в два раза выше тех значений, которыми традиционно оперирует рыбохозяйственная статистика.

«Существенно ниже, чем принято считать, оказывается диапазон изменчивости объемов вылова. Без учета четырех зашкаливающих показателей (2009, 2011, 2018 и 2019 гг.) максимальные и минимальные значения отличаются лишь в четыре раза. При сопоставлении всех лет различия составят 5,8 раза. Формальный учет российского вылова демонстрирует различия в 20 раз», – говорится в статье.

Уточненная оценка средних многолетних объемов вылова лососей российского происхождения позволяет более спокойно относиться к нынешним относительно высоким объемам российского вылова и не воспринимать их как сверхъестественное событие.

Менее трагичной выглядит перспектива неизбежного снижения общей численности тихоокеанских лососей, воспроизводящихся на азиатском побережье Тихого океана.

«Очередной период высокого уровня биомассы тихоокеанских лососей российского происхождения, скорее всего, завершается. Наметилось направленное движение параметров общего вылова к медианным значениям, наблюдавшимся в конце ХХ – начале XXI столетий», – считают исследователи.

При существующих условиях рыболовства в случае сокращения запасов тихоокеанских лососей даже до наиболее низких значений минимальные пределы добычи для всего лососевого хозяйства России в неурожайные годы вряд ли окажутся ниже 140-150 тыс. тонн, оценили авторы работы. В урожайные – менее 220-250 тыс. тонн. При этом в ближайшие 5-10 лет объемы вылова, по-видимому, будут на 100-120 тыс. тонн выше упомянутых значений. «Необходимо уточнить, что такие цифровые ориентиры обозначены с учетом существующего предела погрешностей в рыбопромысловой статистике», – отмечено в статье.

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