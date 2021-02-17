17 февраля 2021 года

Уловы минтая продолжают проседать

На 14 февраля отечественные предприятия освоили 267,9 тыс. тонн минтая - 71,4% от уровня прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные ЦСМС. Отмечено, что нынешний январь выдался особенно штормовым.

В Федеральном агентстве по рыболовству прошло очередное заседание штаба охотоморской путины. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, в январе в районах промысла складывалась сложная метеорологическая обстановка. Из-за увеличения активности циклонов количество штормовых дней в этом месяце вдвое превысило как среднемноголетние значения, так и показатели 2020 г. Потери промыслового времени составили порядка 25%, отметили в Росрыболовстве.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в Охотском море добыто 229,5 тыс. тонн минтая - 69,2% к уровню прошлого года. Общий вылов этой рыбы на Дальнем Востоке достиг 267,9 тыс. тонн.

Тихоокеанской сельди добыто 78,3 тыс. тонн (151,2% к показателю на отчетную дату 2020 г.). Вылов трески составил 23,5 тыс. тонн (87,7% к уровню прошлого года).

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