17 февраля 2021 года

Багрению рыбы помешала гражданская бдительность

В городе Цимлянске Ростовской области поймали браконьера, рыбачившего незаконным способом. Задержать злоумышленника помог звонок на горячую линию рыбоохраны.

Инспекторы обнаружили нелегального рыбака на Ремзаводском котловане. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, мужчина багрил рыбу с помощью спиннинга, оснащенного отводным поводком с тройником.

Браконьерский улов составил 25,3 кг - 37 судаков, 12 карасей и 8 лещей. По предварительным расчетам, ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 251 тыс. рублей.

В теруправлении напомнили: согласно бассейновым правилам рыболовства, любительская рыбалка способом багрения запрещена. Кроме того, на Дону от плотины Цимлянского гидроузла до устья весь год нельзя ловить судака.

Материал с признаками преступления по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба) направят в Ростовскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Горячая линия рыбоохраны АЧТУ: 8 (863) 299-04-23 - с 9:00 до 18:00; 8 (938) 148-44-42 – круглосуточно.

Телефон доверия: 8 (863) 282-22-95.

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