17 февраля 2021 года

Лососеводы ЕАЭС смогут беспошлинно ввозить садки

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила на год снизить ставки ввозных таможенных пошлин на садки для выращивания лососевых с 15% до 0%.

«На текущий момент в Евразийском экономическом союзе не производится оборудование необходимого технологического уровня для разведения рыбы в северных условиях», - сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Решение Коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования документа.

В Евразийской экономической комиссии обратили внимание, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на рыбоводные садки применялась в ЕАЭС с 23 сентября 2018 г. по 31 декабря 2019 г.

«В период действия этой меры сэкономленные средства были инвестированы в производство рыбы лососевых пород, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции в 2019–2020 годах более чем на 30% по сравнению с показателем 2017 года», - отметили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews