Новости
Жильцы многоквартирного дома хотят выселить акваферму из подвала. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

Подвальный рыбхоз мешает нижегородцам

В Нижнем Новгороде жильцы многоквартирного дома пытаются выдворить из подвала ферму по разведению африканского клариевого сома. В разбирательствах участвует Общероссийский народный фронт.

Проживающие в доме жалуются на влажность, неприятный запах и опасаются за сохранность конструкций здания, сообщили Fishnews в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

По данным СМИ, акваферма способна ежегодно производить до 10 тонн товарной продукции, а противостояние предпринимателя и жильцов длится уже почти два года. За это время граждане жаловались в разные инстанции. Активисты ОНФ в Нижегородской области обратились также в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В пресс-релизе народного фронта также говорится, что разведением и выращиванием рыбы бизнесмен занимается незаконно, не выполняя предписания надзорных органов на прекращение своей деятельности.

«Случай с разведением рыбы в подвале жилого дома, можно сказать, уникальный. Запрета на этот вид деятельности в подвале нет, видимо, потому что никто не догадался, что такая идея придет кому-то в голову. Но в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда есть пункт, где четко написано, что любой источник увлажнения в подвале дома должен быть сразу устранен», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

По его словам, удалось договориться с домоуправляющей компанией о проведении экспертизы. Получив экспертное заключение, граждане намерены обратиться в суд.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Жильцы многоквартирного дома хотят выселить акваферму из подвала. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ
  • На предприятии выращивают африканского клариевого сома. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ
  • На предприятии выращивают африканского клариевого сома. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ
  • Для вентиляции предприниматель проделал отверстия в стене. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: роспотребнадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Все материалы

    Интервью

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

    ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

    Владелец компании WS Global Inc.

    ХЫ Ду Сан

    Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

    Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

    Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

    Инга МАТРОСОВА

    Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

    Все материалы

    Крупным планом

    Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

    Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

    Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

    «Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

    Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

    К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

    Теперь инженерам-конструкторам приходится решать задачи по совмещению на одном производстве самых разных технологий – для переработки как лосося, так и разномастных объектов «прибрежки»

    В поисках баланса

    Все материалы

    События

    18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

    Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.