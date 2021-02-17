17 февраля 2021 года

Подвальный рыбхоз мешает нижегородцам

В Нижнем Новгороде жильцы многоквартирного дома пытаются выдворить из подвала ферму по разведению африканского клариевого сома. В разбирательствах участвует Общероссийский народный фронт.

Проживающие в доме жалуются на влажность, неприятный запах и опасаются за сохранность конструкций здания, сообщили Fishnews в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

По данным СМИ, акваферма способна ежегодно производить до 10 тонн товарной продукции, а противостояние предпринимателя и жильцов длится уже почти два года. За это время граждане жаловались в разные инстанции. Активисты ОНФ в Нижегородской области обратились также в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В пресс-релизе народного фронта также говорится, что разведением и выращиванием рыбы бизнесмен занимается незаконно, не выполняя предписания надзорных органов на прекращение своей деятельности.

«Случай с разведением рыбы в подвале жилого дома, можно сказать, уникальный. Запрета на этот вид деятельности в подвале нет, видимо, потому что никто не догадался, что такая идея придет кому-то в голову. Но в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда есть пункт, где четко написано, что любой источник увлажнения в подвале дома должен быть сразу устранен», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

По его словам, удалось договориться с домоуправляющей компанией о проведении экспертизы. Получив экспертное заключение, граждане намерены обратиться в суд.

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