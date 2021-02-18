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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Российские уловы пока уступают уровню прошлого года

К 15 февраля отечественные пользователи освоили в общей сложности 532,53 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 85,98 тыс. тонн, или на 13,9%, меньше показателя на отчетную дату 2020 г.

В Дальневосточном бассейне добыли 405,66 тыс. тонн - на 82,69 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Промысел минтая принес 267,9 тыс. тонн, это на 105,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 г. Трески наловили 23,51 тыс. тонн (-3,26 тыс. тонн), сельди – 78,29 тыс. тонн (+26,49 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне освоили 52,31 тыс. тонн ВБР, это на 8,02 тыс. тонн меньше показателя на отчетную дату прошлого года. На промысле трески вылов составил 39,44 тыс. тонн, на 4,72 тыс. тонн ниже уровня 2020 г. Пикши поймали 9,56 тыс. тонн (-1,08 тыс. тонн).

Общий объем добычи в Западном бассейне достиг 16,33 тыс. тонн, прибавка - 4,66 тыс. тонн. Шпрота наловили 12,07 тыс. тонн – на 5,19 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Балтийской сельди освоено 4,17 тыс. тонн (-0,51 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне российские уловы составили 6,79 тыс. тонн, отставание от уровня 2020 г. - 5,52 тыс. тонн. Промысел хамсы принес 6 тыс. тонн (-5,25 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов достиг 9,12 тыс. тонн (+7,2 тыс. тонн). Практически весь этот объем обеспечила килька.

В зонах иностранных государств отечественный флот добыл 41,4 тыс. тонн – на 0,8 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 0,9 тыс. тонн (-2,4 тыс. тонн или -73,4%).

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