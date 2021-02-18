18 февраля 2021 года

Продажи аквакультурной рыбы выросли несмотря на пандемию

По итогам прошедшего года предприятия Росрыбхоза увеличили реализацию товарной рыбы на 5,7%. Высокие темпы прироста показали форелеводы Карелии и в целом аквафермеры северо-запада, а также марикультурные хозяйства Приморского края.

Ассоциация «Росрыбхоз» подвела предварительные итоги работы в 2020 г. предприятий и организаций, входящих во всероссийское отраслевое объединение. Общий объем добычи рыбы и других гидробионтов составил 304,5 тыс. тонн, в том числе реализовано 88,1 тыс. тонн товарной рыбы, произведено 287,4 тыс. тонн пищевой рыбной продукции, включая консервы и пресервы.

Несмотря на эпидобстановку, по всем показателям отмечен прирост по сравнению с прошлым годом. В частности, объемы реализации продукции аквакультуры выросли на 5,7%. Лучшую динамику показали предприятия Ассоциации форелеводов Карелии, увеличив сбыт на 6 тыс. тонн. Лидер последних трех лет «Русское море – Аквакультура» в силу природных причин был вынужден сократить продажи на 1,8 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в целом самые высокие показатели по реализации обеспечили Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа. Южные регионы, традиционно присутствовавшие в числе лидеров, в прошлом году столкнулись с маловодьем, как и ряд областей в центральной России, и снизили сбыт.

В ассоциации отметили хорошие результаты по рыбопосадочному материалу карповых. В зимовальные пруды были посажены сеголетки карповых рыб штучной навеской от 50 до 200 г. Это гарантирует получение в текущем году товарной рыбы весом более 1 кг. За счет более крупного посадочного материала многие хозяйства первой и второй зон рыбоводства переходят на менее затратный двухлетний цикл выращивания прудовой рыбы.

В нерестовую кампанию 2020 г. высокопродуктивную гибридную личинку карпа выпускало 10 племенных рыбоводных хозяйств. Суммарно они произвели 460 млн штук личинок межпородных гибридов карпа. «Как навеска посадочного материала, так и широкое внедрение гибридов, надеемся, позволит уже в текущем году активно наращивать производство товарной рыбы», – рассказали в Росрыбхозе.

Среди мер господдержки наибольшей востребованностью в 2020 году пользовались льготные кредиты на срок до года по ставке до 5%. Для закупки кормов, посадочного материала и ветеринарных препаратов предприятия привлекли почти 398 млн рублей, что на 24 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Некоторые хозяйства также брали беспроцентные займы на возобновление деятельности и сохранение рабочих мест в рамках мер помощи бизнесу в условиях пандемии.

Кроме того, ряд регионов продолжил поддержку развития товарной аквакультуры. В 2020 годе региональные субсидии действовали в Ростовской, Астраханской, Московской, Воронежской, Липецкой и Мурманской областях, в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, а также республиках Башкортостан и Удмуртия.

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