Новости
По итогам прошедшего года предприятия Росрыбхоза увеличили реализацию товарной рыбы на 5,7%

Продажи аквакультурной рыбы выросли несмотря на пандемию

По итогам прошедшего года предприятия Росрыбхоза увеличили реализацию товарной рыбы на 5,7%. Высокие темпы прироста показали форелеводы Карелии и в целом аквафермеры северо-запада, а также марикультурные хозяйства Приморского края.

Ассоциация «Росрыбхоз» подвела предварительные итоги работы в 2020 г. предприятий и организаций, входящих во всероссийское отраслевое объединение. Общий объем добычи рыбы и других гидробионтов составил 304,5 тыс. тонн, в том числе реализовано 88,1 тыс. тонн товарной рыбы, произведено 287,4 тыс. тонн пищевой рыбной продукции, включая консервы и пресервы.

Несмотря на эпидобстановку, по всем показателям отмечен прирост по сравнению с прошлым годом. В частности, объемы реализации продукции аквакультуры выросли на 5,7%. Лучшую динамику показали предприятия Ассоциации форелеводов Карелии, увеличив сбыт на 6 тыс. тонн. Лидер последних трех лет «Русское море – Аквакультура» в силу природных причин был вынужден сократить продажи на 1,8 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в целом самые высокие показатели по реализации обеспечили Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа. Южные регионы, традиционно присутствовавшие в числе лидеров, в прошлом году столкнулись с маловодьем, как и ряд областей в центральной России, и снизили сбыт.

В ассоциации отметили хорошие результаты по рыбопосадочному материалу карповых. В зимовальные пруды были посажены сеголетки карповых рыб штучной навеской от 50 до 200 г. Это гарантирует получение в текущем году товарной рыбы весом более 1 кг. За счет более крупного посадочного материала многие хозяйства первой и второй зон рыбоводства переходят на менее затратный двухлетний цикл выращивания прудовой рыбы.

В нерестовую кампанию 2020 г. высокопродуктивную гибридную личинку карпа выпускало 10 племенных рыбоводных хозяйств. Суммарно они произвели 460 млн штук личинок межпородных гибридов карпа. «Как навеска посадочного материала, так и широкое внедрение гибридов, надеемся, позволит уже в текущем году активно наращивать производство товарной рыбы», – рассказали в Росрыбхозе.

Среди мер господдержки наибольшей востребованностью в 2020 году пользовались льготные кредиты на срок до года по ставке до 5%. Для закупки кормов, посадочного материала и ветеринарных препаратов предприятия привлекли почти 398 млн рублей, что на 24 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Некоторые хозяйства также брали беспроцентные займы на возобновление деятельности и сохранение рабочих мест в рамках мер помощи бизнесу в условиях пандемии.

Кроме того, ряд регионов продолжил поддержку развития товарной аквакультуры. В 2020 годе региональные субсидии действовали в Ростовской, Астраханской, Московской, Воронежской, Липецкой и Мурманской областях, в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, а также республиках Башкортостан и Удмуртия.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурамурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Все материалы

Крупным планом

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Теперь инженерам-конструкторам приходится решать задачи по совмещению на одном производстве самых разных технологий – для переработки как лосося, так и разномастных объектов «прибрежки»

В поисках баланса

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.