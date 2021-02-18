18 февраля 2021 года

Не только поймать, но и приготовить: «Сахалинский лед» примет кулинарный конкурс

Гости и участники фестиваля «Сахалинский лед» посоревнуются в приготовлении наваги. Оцениваться будет вкус и оригинальность блюд.

Конкурс «Рыбная Fish-ка» пройдет 21 февраля на реке Найба. Его участники смогут приготовить одно или несколько блюд из наваги и побороться за звание лучших в этом состязании, сообщает корреспондент Fishnews.

Участвовать можно как в одиночку, так и командой до трех человек. Организует кулинарный конкурс администрация Долинского района (на его территории и проводится «Сахалинский лед»).

«Для каждой команды будет установлена палатка, внутри будет стол и все необходимое для готовки. Мы надеемся, что участники удивят нас своими кулинарными изысками и приготовят интересное блюдо из наваги», - рассказали организаторы.

Победитель получит ценный приз, другим участникам также обещают грамоты и подарки.

Напомним, что нынешние соревнования «Сахалинский лед» станут юбилейными: рыболовы будут бороться за победу в десятый раз. По такому случаю организаторы подготовили особую программу. Помимо командных состязаний и рыбацкого биатлона на льду встретится Лига чемпионов – команды с призерами прошлых лет.

Организаторы фестиваля – правительство Сахалинской области, региональное агентство по рыболовству, Росрыболовство, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО). Медиахолдинг Fishnews - информационный партнер «Сахалинского льда».

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