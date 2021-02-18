18 февраля 2021 года

Аквафермерам предложили поторговаться за кубанские участки

В Краснодарском крае объявлен аукцион на 13 речных участков под пастбищное рыбоводство. Заявки принимаются до 15 марта.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, предлагаемые акватории расположены в Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Кореновском, Ленинградском и Тимашёвском районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь РВУ – от 7,5 до 145 га, стартовые цены – от 6 тыс. до 116 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 19 марта в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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