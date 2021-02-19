19 февраля 2021 года

Рыбопромышленники Заполярья удвоили январский экспорт

За январь предприятия Мурманской области отправили за рубеж 9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – вдвое больше, чем год назад. Свыше половины всех поставок пришлось на продукцию из трески.

По данным управления Россельхознадзора по Мурманской области, в январе предприятия региона оформили на экспорт 9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В прошлом году на ту же дату через контроль госинспекторов прошел вдвое меньший объем рыбопродукции – 4,5 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, наибольший удельный вес в структуре поставок традиционно составила мороженая треска. За рубеж реализовано 4,9 тыс. тонн этой продукции. Спросом пользовались также пикша и филе трески. Кроме того, среди экспортируемых товаров встречались палтус, филе пикши и камбала.

Основными покупателями продукции мурманских предприятий стали страны ЕС, Норвегия и Китай.

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