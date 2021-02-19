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Власти Хуньчуня попросили коллег в Приморье вне очереди пропускать через границу грузовики с живым крабом

КНР попросила пропускать краба через границу вне очереди

Власти Хуньчуня призывают коллег в Приморском крае обеспечить приоритетный пропуск грузовиков с живым крабом через границу. Отмечено, что задержки из-за электронной очереди приводят к гибели товара и крупным убыткам китайских импортеров.

Департамент управления пограничными пунктами пропуска города Хуньчунь направил письмо в агентство международного сотрудничества Приморского края.

«Было принято решение с марта 2021 года и в последующий период продолжить проводить активную подготовку к дальнейшему внедрению режима работы «7 дней в неделю без перерывов», - говорится в обращении.

Также китайская сторона обратила внимание на пропускную способность автомобильного пункта пропуска Хуньчуня. Российских коллег попросили скоординировать работу инспекционного отдела: сократить время инспекции, повысить эффективность таможенного досмотра и обеспечить пропуск 35-40 машин в день, сообщает корреспондент Fishnews.

«В настоящий момент при прохождении автотранспорта через пограничный пункт пропуска российской стороной используется метод электронной очереди, что крайне задерживает прохождение автомашин с грузом живого краба, это приводит к высокому проценту смертности продукции и огромным экономическим убыткам компаний-импортеров», - подчеркивают в департаменте.

Китайские коллеги призвали Агентство международного сотрудничества Приморского края «на каждой неделе, с понедельника по пятницу обеспечить приоритетное прохождение таможенного досмотра автомашин с грузом живого краба, в субботу и воскресенье пропускать только машины с живым крабом».

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