19 февраля 2021 года

Химические стоки погубили обитателей аквафермы

В Брянской области природоохранная прокуратура выявила незаконный сброс стоков с химзавода в реку Вепринка. В результате, по данным надзорного ведомства, на расположенной поблизости акваферме произошла массовая гибель рыбы.

По данным проверки, завод ООО «Биохим» в селе Гулёвка, не имея разрешения, сливал в реку неочищенные жидкости – «барду». Кроме того, предприятие добывало подземные воды без лицензии, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Из-за стоков на русловых прудах, используемых рыбоводным хозяйством, погибли в общей сложности 55 тыс. особей карпа, толстолобика и белого амура, отметили в надзорном ведомстве. По его данным, ущерб превысил 900 тыс. рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. Кроме того, в отношении директора химзавода, а также юридического лица возбуждены административные дела по части 1 статьи 7.3 (пользование недрами без лицензии), статье 7.6 (пользование водным объектом с нарушением установленных условий), статье 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

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