19 февраля 2021 года

Акватории Нижнего Поволжья предлагают рыбакам

В Волгоградской области объявлен конкурс на 7 участков под промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 22 марта – даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областной комитет сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, четыре рыболовных участка расположены на Волгоградском водохранилище, их площадь от 3,45 тыс. га до 7,45 тыс. га, а стартовые цены – от 530 тыс. рублей до 1,14 млн рублей.

Остальные три участка находятся на внутренних водоемах в Светлоярском районе. Площадь этих РЛУ составляет от 1 тыс. до 2,1 тыс. га, стартовая стоимость лотов – от 3,2 тыс. рублей до 6,7 тыс. рублей.

Критерии оценки заявок - средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Участки предоставляются на 13 лет.

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