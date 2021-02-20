20 февраля 2021 года

Правительство уточнило правила промысла неквотируемых видов

В правила подготовки и заключения договора пользования «неодуемыми» водными биоресурсами внесен ряд изменений. Часть из них касается организации промысла в открытом море и районах действия международных договоров.

Изменения внесены в постановление правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается». В новой редакции уточняются сроки, в которые Росрыболовство обязано опубликовать объявление о подготовке и заключении договоров по «неодуемым» видам на следующий год, – не позднее 1 ноября текущего года. Это относится к таким районам промысла, как внутренние воды, включая морские, территориальное море, исключительная экономзона, континентальный шельф РФ, а также Каспийское море.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в отношении водных биоресурсов открытого моря и районов действия международных соглашений применяется другой подход. Росрыболовство публикует информацию о подготовке и заключении договоров в течение 30 дней после выхода протоколов, которые подписываются по итогам сессий комиссий, регулирующих промысел в этих зонах.

Обязанности по подготовке и заключению договоров пользования рыбными ресурсами в открытом море и районах действия международных соглашений возложены на Росрыболовство.

В постановлении также предусмотрена возможность прекращения права на добычу «неодуемых» видов до истечения срока действия договора, если рыбаки уже выловили установленные объемы. В этом случае предприятия, подававшие заявки на промысел, получают уведомление от уполномоченного органа.

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