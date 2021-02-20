20 февраля 2021 года

Пункты пропуска в Китай закроются на праздники

Пункты пропуска в Китай «Краскино» и «Турий Рог» не будут работать 23 февраля и 8 марта, сообщил Росгранстрой. Такие изменения в график внесены в связи с государственными праздниками.

В Приморском крае 23 февраля и 8 марта не будут работать автомобильные пункты пропуска «Краскино» (сопредельный пункт пропуска на китайской стороне «Хуньчунь») и «Турий Рог» (сопредельный пункт пропуска на китайской стороне – «Мишань»), сообщили Fishnews в Росгранстрое.

Учреждение рекомендовало участникам ВЭД учитывать эту информацию при планировании пересечения госграницы.

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