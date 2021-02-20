Марифермерам Кубани приготовили черноморские участки
В Краснодарском крае на аукцион выставили 7 прибрежных участков под индустриальную марикультуру. Заявки принимаются до 23 марта.
Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно аукционной документации, площадь предлагаемых РВУ – от 7,8 га до 493 га, стартовые цены – от 97 тыс.рублей до 6,1 млн рублей.
Аукцион предполагается провести 31 марта в Ростове-на-Дону. Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного или совместного водопользования.
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