24 февраля 2021 года

Дагестанские рыбаки получили объемы кутума

В Республике Дагестан комиссия по анадромным распределила лимиты кутума. В текущем году региону выделили 45 тонн этого вида: 40 тонн в прибрежье и 5 тонн во внутренних водоемах.

Минприроды республики приняло 17 заявлений от пользователей, имеющих право на добычу кутума. В общей сложности запрошенные «прибрежкой» объемы составили 69,5 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. По его данным, на науку и воспроизводство в регионе выделено 5,962 тонны кутума.

Одну из заявок комиссия оставила без удовлетворения – из-за отсутствия рыболовного участка у индивидуального предпринимателя. «По итогам сводных данных заявок осталось невостребованным 2,778 тонны кутума во внутренних водоемах», – резюмировали в министерстве.

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