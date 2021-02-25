25 февраля 2021 года

Юрий Татаринов официально стал руководителем СВТУ

Руководителем Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства назначен Юрий Татаринов. Он исполнял обязанности главы ТУ с ноября 2019 г.

Назначение состоялось в соответствии с приказом Минсельхоза от 18 февраля 2021 г. № 42, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник 24 февраля представил Юрия Татаринова в новом качестве коллективу СВТУ и сотрудникам подведомственных учреждений. Замглавы Росрыболовства подчеркнул, что имеющийся у Юрия Татаринова опыт работы позволит эффективно выполнять поставленные перед управлением задачи.

В ведомстве напомнили, что профессиональную деятельность в системе ФАР Юрий Татаринов начал в 2008 г. начальником отдела рыбоохраны по Карагинскому району Камчатского края.

За вклад в развитие отрасли и многолетний труд Михаил Иваник вручил Юрию Татаринову медаль «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени.

В зоне ответственности Северо-Восточного теруправления – Камчатский край и Чукотский автономный округ, прилегающие к ним прибрежные воды и ряд промрайонов.

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