25 февраля 2021 года

«Подфлажники» могут перекрыть камерунской рыбе дорогу в ЕС

Европейская комиссия выписала Камеруну предупреждение – «желтую карточку» – о возможном запрете экспорта рыбопродукции в ЕС. Причиной стала неспособность африканской республики эффективно бороться с браконьерским промыслом.

Как заявила Еврокомиссия, Камерун не соблюдает «стандарты международного морского права как государство флага, порта и рынка». Чиновники ЕС обнаружили в республике «отсутствие надежной политики в области регистрации рыболовных судов», пишет портал Seafood Source.

По данным некоммерческой организации «Фонд экологической справедливости» (EJF), Камерун печально известен в качестве государства, предлагающего «удобный флаг» браконьерском судам. Как сообщает корреспондент Fishnews, EJF считает, что республика минимально контролирует их, способствуя тем самым ННН-промыслу и затрудняя выявление владельцев судов и привлечение их ответственности.

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