25 февраля 2021 года

В гребешках и мидиях не нашли биотоксинов

Лабораторные исследования подтвердили безопасность популярных объектов дальневосточной марикультуры. За последние два года в пробах гребешков и мидий не обнаружили опасных биотоксинов.

В 2019-2020 гг. референс-лаборатория подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) провела исследования 140 проб морских беспозвоночных – гребешков и мидий. Морепродукты проверялись на содержание сакситоксина, домоевой кислоты и группы липофильных биотоксинов, в которую входит окадаиковая кислота.

Как рассказали Fishnews в НЦБРП, биотоксины могут накапливаться в моллюсках и при употреблении их в пищу вызывать различные негативные последствия – от кишечного отравления до потери памяти. Однако за последние два года специалисты лаборатории не выявили ни одного случая содержания в морепродуктах этих опасных веществ.

В центре отметили актуальность исследований моллюсков на безопасность в связи с растущей популярностью гребешка и мидии с Дальнего Востока как в ресторанах внутри страны, так и за рубежом – в Китае и странах Евросоюза. По данным Росрыболовства, в 2020 г. объемы реализации гребешка, трепанга и мидий, выращенных на морских аквакультурных участках Приморья, достигли 950 тонн.

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