25 февраля 2021 года

Наука призывает вернуться к добыче тунцов

Сейчас Россия имеет благоприятные условия для возобновления тунцового промысла, в частности кошелькового, отмечают специалисты Атлантического филиала ВНИРО.

В феврале завершились мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ, ICCAT) по итогам 2020 г. Работа секретариата ИККАТ и стран – членов организации проходила в условиях пандемии, все обсуждения велись по переписке. Хотя условия были далеки от идеальных, комиссия приняла необходимые решения во избежание нерегулируемого промысла в течение 2020 и 2021 гг., рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

По информации АтлантНИРО, в 2019 г. общий вылов тунцовых и мечерылых рыб в Атлантическом океане составил 688,9 тыс. тонн.

В прошлом году провели научную оценку запасов четырех промысловых видов: синего и длинноперого тунцов, рыбы-меч и сельдевой акулы. Приняты девять новых рекомендаций и один справочный документ в сфере управления рыболовством. Не удалось договориться по вопросам, касающихся акулы-мако и некоторых видов тунцов. Мероприятия по согласованию перенесены на 2021 г.

Данные оценок запасов группы «Тропические тунцы» и состояние ресурсов группы «Малые тунцы» показывают, что возможно возобновление специализированного промысла тунцов Россией, заявили в АтлантНИРО.

«Дополнительный возможный вылов видов группы «Тропические тунцы» составляет 113 тыс. тонн. Остаточный ресурс тунцов группы «Малые тунцы» экспертно оценивается до 340 тыс. тонн. При работе 4-5 тунцеловных сейнеров Россия может получить в 2021-2022 гг. дополнительный вылов тунцов порядка 20 тыс. тонн», – привела цифры пресс-служба.

Сейчас благоприятные условия для возобновления такого промысла, в частности кошелькового, полагают в АтлантНИРО. «Если рассматривать правовые аспекты, то Россия обладает полным набором параметров, необходимых для организации и ведения тунцового промысла в рамках ИККАТ (членство в ИККАТ и двух специализированных панелях по группе «Тропические тунцы» и тунцам умеренных вод)», – подчеркнули в филиале.

Также специалисты обратили внимание на историю российского промысла, вклад в исследования, возможности заключения договоров для лова в исключительных экономзонах прибрежных государств.

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