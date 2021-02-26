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Премьер-министр Нарендра МОДИ. Фото DD News

Индия намерена стать лидером рыбного экспорта

Политика правительства Индии в сфере «голубой экономики», поддержка рыбопромышленников, модернизация отраслевой инфраструктуры позволят стране стать главным мировым экспортером рыбы и морепродуктов, заявил премьер-министр Нарендра Моди.

Глава правительства республики выступил по видеосвязи на мероприятии по запуску ключевых проектов развития в штате Керала, передает NDTV. Нарендра Моди отметил, что Индия инвестирует в «голубую экономику» и ценит усилия рыбаков. Также премьер-министр рассказал, что власти работают над увеличением количества кредитных продуктов для рыбной промышленности, расширением технологической базы и инфраструктуры отрасли. Он подчеркнул: в бюджете на 2021-2022 гг. заложены средства на рыбный порт в городе Кочин, сообщает корреспондент Fishnews.

Нарендра Моди обратил внимание, что правительство поощряет использование новейших технологий, которые помогают рыбакам лучше ориентироваться в море, а также занимается модернизацией рыбных портов. Таким образом, по мнению премьер-министра, политика властей страны должна обеспечить превращение Индии в центр экспорта морепродуктов.

На следующий день министр торговли и промышленности Индии Сом Паркаш заявил, что правительство поможет рыбохозяйственному сектору всеми возможными способами. Заявленная цель – сделать Индию экспортером рыбы и морепродуктов № 1 в мире (сейчас страна на четвертой позиции), отмечает канал Zee Business.

По словам Сома Паркаша, власти готовы решать проблемы отрасли в производстве и экспорте без ущерба для окружающей среды и качества продукции. Он поручил управлению по развитию морского экспорта (MPEDA) подготовить меморандум со списком актуальных потребностей рыбного хозяйства.

Президент Ассоциации экспортеров морепродуктов Индии Джагдиш Фофанди считает, что премьер-министру следует во время визита в Брюссель обсудить проблемы индийских поставщиков гидробионтов в ЕС. Глава отраслевого объединения также полагает, что правительство должно обеспечить открытость китайского рынка.

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Fishnews

  • Премьер-министр Нарендра МОДИ. Фото DD News
  • Министр торговли и промышленности Индии Сом ПАРКАШ. Фото IANS
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