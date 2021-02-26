26 февраля 2021 года

Рыбный бизнес Ямала активно пользуется субсидиями

В Ямало-Ненецком автономном округе между рыбодобывающими организациями в этом году планируется распределить свыше 770 млн рублей господдержки. Заявки поступили от 51 хозяйствующего субъекта.

Заявочная кампания среди рыбодобывающих предприятий ЯНАО на получение господдержки завершена, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Специалисты окружного департамента АПК отмечают, что субсидии востребованы рыбаками: основная часть заявителей пользуется этими механизмами много лет. «Новичками» в 2021 г. стали два фермерских хозяйства и семейно-родовая община.

Бюджетное финансирование предполагается направить на компенсацию затрат, в том числе оплату труда, коммунальные платежи, приобретение ГСМ, аренду торговых помещений.

«Для Ямала рыболовство - традиционная отрасль хозяйственной деятельности. Ежегодно рыболовецкие бригады предприятий автономного округа добывают порядка 10 тыс. тонн рыбы, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность региона», - прокомментировал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК Дмитрий Коробейников.

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