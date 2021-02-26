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Рыбоохране не хватает ни денег, ни людей

Многолетнее недофинансирование органов рыбоохраны и острая нехватка инспекторов не позволяют обеспечить эффективную защиту рыбных запасов. К такому выводу пришли члены Общественного совета при Росрыболовстве.

На первое в этом году заседание, и последнее в нынешнем составе, Общественный совет (ОС) при Росрыболовстве вынес вопрос о повышении эффективности работы органов рыбоохраны. Тема непростая, ведь, по данным Росрыболовства, с 2004 г. количество рыбинспекторов в теруправлениях уменьшилось в 2,5 раза – с 6497 до 2577 человек. В результате зона ответственности каждого сотрудника разрослась до 1,4 тыс. км рек и 19 тыс. гектаров озер и водохранилищ.

Очередной виток административной реформы принес новые сокращения. «Вакантные должности, которых было достаточно много, истреблены. Тем самым у нас еще уменьшилось количество людей, и цифры, которые теперь приходятся на каждого инспектора по площади водоемов и количеству организаций, которых необходимо отсматривать на этих водоемах, достигают нереальных размеров», – констатировал замначальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Сергей Максимов. «Понятно, что в некоторых местах инспектора не увидят очень долго. Причем это «очень долго» будет исчисляться годами», – добавил он.

Какой будет в таком случае эффективность охранных мер, можно догадаться. При этом нагрузка на водоемы как от промышленной, так и от любительской рыбалки только растет. В прошлом году рыбоохрана выявила почти 99 тыс. нарушений, причем две трети из них связаны с правилами рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве обеспокоены не только сокращением штатов, но и размером заработной платы сотрудников. Оклад инспектора рыбоохраны (без районных коэффициентов и надбавок) в среднем составляет 23,5 тыс. рублей. С учетом специфики работы в зачастую сложных и опасных условиях и отсутствия страховки это не способствует притоку свежих кадров.

Проблемой остается и техническая оснащенность органов рыбоохраны несмотря на выделенное в прошлом году из федерального бюджета – впервые за пять лет – дополнительное финансирование в размере 1,65 млрд рублей. На эти деньги были закуплены автомобили, вездеходы, снегоходы, катера, моторные лодки и другое оборудование. В результате, по словам Сергея Максимова, уровень оснащенности техникой в теруправлениях повысился в среднем до 40% от норматива, кроме того, форменной спецодеждой удалось обеспечить около трети инспекторов.

Члены Общественного совета приветствовали обновление материальной базы рыбоохраны, но указали, что людей никакие технические ресурсы все-таки не заменят.

«В нашем регионе количество инспекторов сократилось в разы. Если в одном из приморских районов было 77 сотрудников рыбоохраны, сейчас там шестеро. Понятно, что при нашей площади рукавов и рек в дельте Волги это ни о чем», – привел пример президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

Он отметил, что любые реформы и оптимизации должны быть разумными и не переходить «красную черту», после которой работа рыбоохраны становится не такой эффективной. Это мнение поддержал председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов, который предложил определиться с приоритетами.

«Мы стоим перед очень важной развилкой: мы хотим сэкономить или все-таки хотим охранять рыбу. Мне кажется, это вещи противоположные. Я бы все-таки ставил вопрос, что мы не можем экономить изначально на рыбоохране, и вряд ли стоит вообще говорить о какой-либо оптимизации численности, а наоборот – о ее увеличении и об увеличении расходов на это. В противном случае, мне кажется, проблему мы вряд ли решим», – обратился он к участникам заседания.

Зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов выдвинул идею поменять критерии оценки действий рыбоохраны, и в частности отказаться от палочной системы и сравнения с показателями предыдущего года. А председатель рыболовецкого колхоза «Беломор» Сергей Самойлов попросил рассмотреть возможность восстановления Двинско-Печорского теруправления, ранее присоединенного к Североморскому теруправлению Росрыболовства.

Члены совета также подняли вопросы о взаимодействии рыбоохраны с другими надзорными органами, контроле за реализацией рыбной продукции, в том числе на рынках, о применении института общественных инспекторов. По итогам обсуждения председатель ОС Герман Зверев поручил доработать проект решения и погрузить в него тему финансирования и его увеличения до уровня, достаточного для решения задач по охране рыбных запасов.

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