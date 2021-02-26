26 февраля 2021 года

Камчатские ученые поделились прогнозами по лососю

В долгосрочной перспективе запасы нерки и кеты на Камчатке будут снижаться, предполагают ученые филиала ВНИРО. Прогнозируется снижение численности нерестовых подходов, уменьшение длины и массы тела особей.

Основой для пессимистических выводов стал ретроспективный анализ лососевого промысла в регионе. Выводы специалистов озвучила заведующая лабораторией лососевых рыб Камчатского филиала ВНИРО Ольга Зикунова на отчетной сессии КамчатНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Сравнив предполагаемые и фактические подходы нерки и кеты на Камчатке за последние десять лет, она отметила отсутствие существенных провалов в прогнозах ученых. Прогнозы в отношении горбуши Ольга Зикунова тоже оценила как надежные.

«Ошибки в прогнозах, конечно, случаются, но зачастую их роль невелика, при этом тенденция всегда уловима», – отметила она.

Ольга Зикунова сообщила, что это исследование только укрепило авторов во мнении о снижении в ближайшие годы запасов таких длинноцикловых видов лососей, как кета и нерка. Речь идет и о снижении численности, и об уменьшении длины и массы тела, уточнила она. При этом Ольга Зикунова подчеркнула, что долгосрочный прогноз не касается горбуши.

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